Fondo ayuda coronavirus. Mientras el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó fuera a los indocumentados de los cheques de coronavirus, el estado de California buscó una alternativa para apoyar a los trabajadores hispanos sin papeles en esta crisis y otorgará un fondo de ayuda, de acuerdo a lo que publica el portal La Opinión.

Este plan de contingencia se activó a través de 805UNDOCUFund, una asociación de organizaciones que nació tras uno de los incendios más devastadores de la historia de Estados Unidos.

Hoy reúnen fondos para ayudar a los indocumentados que están desempleados por causa de la contingencia del coronavirus.

La ayuda monetaria se reactivó luego que fuera armada en 2017 para ayudar a los indocumentados que fueron desplazados por incendios forestales en California.

Los empleados sin papeles no tienen derecho ni a seguro social ni al apoyo económico que prometió el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, de 1,200 dólares para hacer frente a la contingencia del coronavirus, es por eso que el estado de California intenta darles la mano en estos momentos tan difíciles.

El plan de estímulo que decretó Donald Trump deja fuera de todo beneficio a las personas que llegaron de otros países sin los documentos necesarios para su legal estancia, por este motivo se convierten en un grupo vulnerable ante el cierre de empresas y el desempleo que causó el coronavirus.

En su comunicado en la página de internet, 805UNDOCUFund escribió lo siguiente: “Hemos reabierto el 805UNDOCUFund para atender a las familias inmigrantes que están siendo afectadas por el brote del coronavirus (Covid-19)”.

Luego amplía la información: “El 805 UndocuFund es un esfuerzo colectivo entre organizaciones comunitarias en los condados de Ventura y Santa Bárbara para ayudar a las personas y familias inmigrantes indocumentadas locales que han sido impactados económicamente por la pérdida de sus hogares, salarios y / o empleo debido a desastres en nuestra comunidad como incendios, deslaves, y el coronavirus, y están excluidas de la asistencia de programas de redes de seguridad financiados por el gobierno federal”.

Y continúa: “Actualmente estamos recaudando fondos y contratando personal para servir a nuestra comunidad. Abriremos el proceso de aplicaciones para recibir asistencia pronto. Sabemos que muchas familias afectadas se enfrentan a dificultades en este momento y esperamos apoyarlas lo antes posible. Gracias por su paciencia y comprensión”.

“Durante los deslizamientos de tierra de Thomas Fire y Montecito, el 805 UndocuFund recaudó más de 2 millones de dólares. Nuestro objetivo es recaudar al menos 1 millón en respuesta a Covid-19 para brindar un nivel significativo de asistencia para ayudar a las personas y las familias a recuperarse”.

Y sigue el comunicado: “Estimamos que más de 126 mil inmigrantes indocumentados viven y trabajan en los condados de Ventura y Santa Bárbara”.

Todo esto se hará como un fondo de ayuda para los indocumentados que quedaron desempleados durante la contingencia ocasionada por el coronavirus en Estados Unidos, y así tendrán un apoyo que les negó el gobierno de Donald Trump.

