Migrantes indocumentadas interponen demanda por presunto abuso médico

Aseguran que hechos sucedieron en centro de detención en Georgia

Al parecer las mujeres estaban bajo la custodia de elementos del ICE

Alrededor de 40 mujeres inmigrantes indocumentadas que se encontraban en un centro de detención de Georgia interpusieron una demanda conjunta, aseguran sufrieron presunto abuso médico al ser sometidas a procedimientos quirúrgicos innecesarios y sin su consentimiento, de acuerdo a información de la agencia EFE y el portal nbcnews.

La denuncia se presentó en un tribunal federal de Georgia, en ella hay testimonios de más de 40 inmigrantes y que se quejan por supuesta “negligencia, abuso y represalias” que experimentaron en custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Detención de Irwin.

“A pesar de los constantes intentos de ICE de silenciarlas, revelan un patrón implacable de procedimientos médicos no consentidos, incluidas cirugías ginecológicas no deseadas y otras intervenciones médicas no consensuadas”, dijeron las organizaciones que las defienden.

Además se señala que todas las inmigrantes presentaron testimonio bajo juramento ante el tribunal respectivo por abuso médico.

En demanda de 160 páginas se señala, entre otros, a Tony Pham, director interino de ICE; Chad F. Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional; William Barr, fiscal general, y Mahendra Amin, el ginecólogo que atendía a las inmigrantes en la prisión de Irwin, en la remota localidad de Ocilla, en el sur de Georgia.

“Buscamos el fin inmediato de las atroces represalias contra las mujeres que hablaron contra el abuso, la liberación de las mujeres que han sufrido abuso médico y una compensación por los daños que sufrieron las sobrevivientes”, dijo Azadeh Shahshahani, directora legal de Project South y coasesora en la demanda.

“Ya es hora de que se cierre esta instalación plagada de violaciones de derechos humanos y de que ICE y LaSalle rindan cuentas”, dijo Shahshahani.

Project South, Government Accountability Project y otras organizaciones dieron a conocer el asunto en una demanda legal que presentaron en septiembre pasado ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La denuncia se basa en el testimonio de Dawn Wooten, enfermera que laboró en la prisión, que está administrada por la corporación LaSalle Corrections, que alertó sobre el “alto número” de indocumentadas que sufrieron histerectomías, una cirugía para extirpar el útero

Archivado como: Indocumentadas demanda abuso médico