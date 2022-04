La mexicana comenzó contando primero que hace un año sentía culpa de no poder estar más tiempo con su esposo y sus hijos pese a tener un buen contrato en televisión, por lo que decidió retirarse y gozar el tiempo en familia, pero luego aseguró que se le presentó la oportunidad de volver, ante el nuevo reality que habían seleccionado para Karina Banda.

La mexicana ex reina de belleza muy tranquila, dejó un mensaje especial a todas las personas que tenían dudas de su abrupta decisión, a menos de un año de renunciar a la televisión para irse a disfrutar el tiempo junto a sus hijos y esposo, luego de estar por años al frente de exitosos proyectos como Despierta América y Enamorándonos.

Para la conductora, se le dio la oportunidad de negociar el contrato, no sólo en cuestiones económicas sino de tiempo, por lo que ahora tendrá más flexibilidad para no estar todo el día grabando en televisión, ‘aunque Enamorándonos es de lunes a viernes’, expresó, pero sí tendrá más tiempo de calidad para su familia.

Ana Patricia Gámez aseguró que la misma gente del programa Enamorándonos fue la que la buscó para que volviera al show, pero ella tenía sus dudas ante los horarios de trabajo, porque fue muy clara: “Lo voy a decir y espero no ofender a nadie: sigo ganando mejor con mis negocios, que en la televisión”, ¿entonces qué hizo que volviera?

“No te puedes basar por cosas externas, debes basarte en ti, en las personas que te rodean y si al final del día esa decisión que estás tomando en el momento, la estás tomando con seguridad eso es lo importante, y sobretodo también al no hacerle daño a los demás, no puedes poner tu felicidad sobre todas las cosas cuando una persona está siendo afectada”, comenzó diciendo Ana Patricia Gámez.

Justo cuando muchas personas se habían acostumbrado a que la esposa de Carlos Ponce estaba junto a Rafael Araneda en Enamorándonos tras la salida de Ana Patricia Gámez durante nueve meses atrás, el anuncio de la salida de Karina Banda impactó y comenzaron los rumores atribuyéndole todo a la ex conductora.

La mexicana en su podcast continuó diciendo: “¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque muchas personas han venido a decirme y atacarme diciendo que le quité el trabajo a Karina, aquí nadie le quitó el trabajo a nadie, ella sigue con un contrato, ella sigue con un proyecto que es una gran oportunidad… ¿quién en esta carrera no ha soñado con ser, el talento o la conductora o anfitriona de un proyecto propio, de ver nacer un proyecto así como Rafa y yo vimos nacer Enamorándonos…?, manifestó.

Aunque está consciente que muchas personas apoyaban a Karina Banda, la mexicana aseguró que no tiene ningún problema con ella: “Yo no entiendo por qué nos quieren poner siempre en guerra sobretodo a las mujeres que siento que pasa más, en competencia, yo siento que en vez de atacarnos, hay que apoyarnos y Karina y yo tuvimos una plática muy importante el viernes…”, narró.

Ana Patricia Gámez aseguró que no se arrepiente de su decisión y ella basó su regreso en lo que le hacía feliz, de ahí a que se presentara de nuevo en la televisión y en Enamorándonos pretende dar todo de sí para el público y en cuanto a su familia, sus niños están más que felices de verla en la pantalla otra vez.

La mexicana desechó todas las versiones de que exista una mala relación con Karina Banda y expresó: “Ni hay guerra, ni hay envidias, ni hay competencia entre Karina y yo porque a muchas personas les encanta eso, desafortunadamente que tienen redes sociales es muy fácil buscarle el negrito al arroz y hacer todavía un chisme más grande cuando no la hay”, manifestó.

¿La apoyan o la critican tras regresar a Enamorándonos?

En el mensaje que dejó para sus seguidores en su podcast, Ana Patricia Gámez recibió bastantes comentarios respecto al tema: “Creo que como público de Enamorándonos hablo por mí, a Karina le costó ganarse al público y cuando el público estaba feliz, llegan y la quitan y la mandan a otro programa, Ana no se te critica por cambiar de opinión ni regresar, si no que lo más justo hubiera sido irte tú a hacer la isla”, “Me da pesar que Karina ya no estará en el programa”, ” Bienvenida y muchas bendiciones para Karina. Se les quiere mucho a las dos”.

Más personas reaccionaron: “Ana Patricia adelante que eres una persona con mucho carisma de mi parte te doy de nuevo la bien venida y se sé que te esperan momentos muy bonitos en la vida, siempre se cierran capítulos y quizás el de Karina fue ese tiempo en programa”, “Yo opino, que ya cómo te habías ido, debieron de proponerte el nuevo trabajo a ti y no a Karina, ella lo ha hecho SÚPER BIEN y sin ofenderte, Karina se desenvuelve muy bien y yo creo que más desenvuelta y todo el mundo la quiere”, “Aquí estás hablando por las dos, habla sólo por ti, tú eres la que estás feliz no hables por ella, El karma existe y ya te llegará”, “Me da mucho gusto que regreses. Pero me sentí super mal por Kari”, se lee. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ANA PATRICIA GAMEZ EXPLICANDO LO QUE SUCEDIÓ CON KARINA BANDA.