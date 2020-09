Antes de confirmarse el divorcio con Chiquis Rivera, el cantante Lorenzo Méndez había publicado una ‘indirecta’

El mensaje fue borrado en Twitter por el ahora ex de Chiquis Rivera ¿se arrepintió?

Finalmente, rompió el silencio sobre la separación de una manera inesperada

Lorenzo Méndez habría publicado un mensaje en su cuenta de Twitter que quedaría a la perfección con lo que su ahora ex pareja Chiquis Rivera confirmaría unas horas después: su separación e inminente divorcio.

Tras dimes y diretes de supuestas infidelidades y problemas con las adicciones, este día, Chiquis Rivera anunció la separación definitiva de su pareja Lorenzo Méndez dejando el divorcio como inminente.

A un año y dos meses de casados, la pareja atravesó por escándalos con Claudia Galván, ex de Lorenzo Méndez, por criticas de que el cantante era un ‘mantenido’, ‘infiel’ y otras cosas que la hija de Jenni Rivera nunca confirmó.

Este 17 de septiembre, Chiquis Rivera anunció que la separación es de mutuo acuerdo luego de intentar varias veces que su matrimonio funcionara antes de tomar la drástica decisión.

Y aunque fue la hija de Jenni Rivera la que hizo el anuncio del inminente divorcio, Lorenzo Méndez se habría adelantado con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Quieres saber quien te valora y respeta? Observa cómo te trata después de que ya no necesita de ti”, fue el texto que escribió Lorenzo Méndez en Twitter horas antes de que Chiquis Rivera confirmara su separación.

La gente comentó: “La verdad no se que le miró Chiquis a Lorenzo”, “Mucho te aguantó Chiquis con su ex relación tóxica yo fuera ella desde el primer escándalo de tu ex te mandaba a la chi..na en zapatillas, primero arregla tu pasado y luego ven a buscar nueva relación”, “Yo pienso, ella no lo ama. Él se ve más enamorado. Y su comentario pare estar dolido o decepcionado”, “Pues yo creo que él ya no aportó nada a la casa y ya le estorbó a Chiquis porque desde que salió de la banda el ya no pegó igual”.

Pero de una manera sorpresiva, tras la confirmación de su separación e inminente divorcio, Lorenzo Méndez rompió el silencio de la manera menos esperada.

