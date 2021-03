Las imágenes de Salazar en Tulum mientras está boca abajo, esposada y con la rodilla de una mujer policía en su cuello fueron divulgadas el fin de semana en redes y generaron fuertes condenas tanto en México como en El Salvador. Los detalles periciales solo incrementaron el enojo, indica The Associated Press.

Recientemente, el reportero Carlos Jiménez publicó en Twitter los rostros de los supuestos policías sospechosos de la muerte de la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar. Los videos que circulan en redes no muestran lo que ocurrió antes de que Salazar fuera sometida y las autoridades no lo han aclarado. PARA VER EL VIDE DÉ CLIC AQUÍ, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN.

En el video se puede observar a la mujer en el suelo junto a un coche policial, sus pies desnudos agitándose antes de que su cuerpo, ya cadáver, fuera colocado en una patrulla. Dos personas pasaban al lado en bicicleta. Había puestos de comida a solo unos metros, indica The Associated Press.

“ELLOS la ASESINARON”, escribió en el Tuit el periodista mexicano, quién después enlistó los nombres de los supuestos oficiales que asesinaron a la inmigrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar. “Veronica V, de Mérida, Yucatán, Juan C, de Kantunilkín, Q Roo, Miguel C y Raul L, de Valladolid, Yucatán”, se lee la publicación .

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentir “vergüenza” por lo ocurrido el sábado en el enclave turístico. No dudó en calificarlo de asesinato y garantizó que no habrá impunidad. “Es un hecho que nos llena de pena de dolor y de vergüenza”, subrayó López Obrador.

Después, dijo ver a millones de mexicanos indignados y pidió “que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos crimínales en la policía de Tulum”. Además, aseguró que “El caso de Victoria es MUCHO PEOR de lo que pensábamos”.

“Hay más agresores en este caso, también más víctimas… No todos los culpables están arrestados, aún”, señala en su más reciente comentario sobe la muerte de la inmigrante salvadoreña, que salió de Sonsonate, una localidad al oeste de San Salvador, hace cinco años debido a la violencia y para buscar mejores oportunidades para su hijas de 15 y 16 años, según explicó a The Associated Press su madre, Rosibel Emérita Arriaza.

Posteriormente, se trasladó a Tulum, una ciudad “más tranquila” que Cancún o Playa del Carmen pero que ahora enfrenta dificultades por su veloz desarrollo y mayor actividad delincuencial, señala The Associated Press. Allí encontró trabajo de limpieza en hoteles de la localidad y después mandó traer a sus hijas a México.

Madre de la inmigrante asesinada rompe en llano al exigir justicia

La madre de Victoria Esperanza Salazar rompió el silenció y se ‘quebró’ al exigir justicia para su hija en declaraciones hechas ante la prensa tras el brutal asesinato. “Yo quiero justicia para mi hija, porque no es justo lo que le hicieron a ella”, declaró.

“Ella era una mujer que no iba armada, simplemente porque era mujer y no sé que pasó”. En noviembre, en Cancún, una manifestación convocada en reacción a un feminicidio fue disuelta a tiros por las autoridades, una actuación que provocó tres heridos, al menos una denuncia por violación y varias acusaciones por detenciones irregulares, señala The Associated Press. PARA VER EL VIDEO DE CLIC AQUÍ.