¿Se cansan de Joe Biden? La gente de EEUU da un ‘duro revés’ al presidente

“El índice de aprobación de trabajo más reciente del presidente Biden del 50% es inferior al 56% de junio. Antes de este mes, sus calificaciones no habían mostrado variaciones significativas durante su tiempo en el cargo, y la cifra actual marca la más baja medida para él hasta la fecha”, informó Gallup.

Estos números se dieron a conocer por parte de la última encuesta realizada por la empresa de asesoría Gallup. Este sondeo fue realizado entre los días 6 y 21 de julio, en donde se puede observar que los ciudadanos americanos no están conformes con el mandato de Biden.

Aquí también se puede ver reflejado que todo el país influye en los gustos y disgustos del mandatario estadounidense. Si bien ha habido desarrollos positivos en la economía y el mercado de valores, los consumidores están pagando precios más altos mientras que los funcionarios de salud se preocupan por la caída de las tasas de vacunación COVID-19 y el aumento de los niveles de casos, según The Washington Times.

Aprobación Joe Biden cae: Reacción de los usuarios

Inmediatamente los internautas se manifestaron en las redes sociales: “Se confirma que la aprobación de un presidente no es determinada por su buen o mal desempeño, si no por la apreciación altamente subjetiva de las masas. El camino es las decisiones fundamentadas y no la búsqueda de popularidad y votos”, dijo un usuario.

“Demasiado blandengue este presidente. Trump ya le hubiera jalado las orejas al mitómano de México por andar apoyando a Cuba”, “A ver si no empieza a patear al perro mas flaco, como lo hacía su antecesor”, continuaron los mensajes sobre el descenso de la aprobación de Biden.