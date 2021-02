“El número de desaparecidos puede subir o bajar”

India: 26 muertos y 165 desaparecidos tras colapso de glaciar. Videos del estado norteño de Uttarakhand mostraban las aguas crecidas, de un color gris turbio, arramplando por un valle y haciendo añicos una presa antes de seguir río abajo. Las crecidas dejaron la zona convertida en un paisaje lunar de color ceniza.

Una planta hidroeléctrica en el río Alaknanda quedó destruida, y otra que se estaba construyendo en el Dhauliganga sufrió daños, indicó Vivek Pandey, portavoz de la policía fronteriza. Los dos ríos, que fluyen desde las montañas del Himalaya, convergen antes de unirse al Ganges.

Los trabajadores atrapados estaban en la planta de Dhauliganga, donde otros 12 empleados fueron rescatados el domingo de otro túnel.

Un miembro del gobierno dijo a The Associated Press que no sabían el número total de personas que trabajaban en la obra del Dhauliganga. “El número de desaparecidos puede subir o bajar”, dijo S.A. Murugesan.

Pandey informó el lunes de 165 trabajadores desaparecidos entre las dos plantas, sin contar los atrapados en el túnel, y al menos 26 cuerpos localizados.

