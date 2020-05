Cadena de supermercados incrementa precios debido a la pandemia.

Wegmans anuncia que los precios en las tiendas aumentarán debido a COVID-19.

En un correo electrónico enviado a los clientes, la cadena de supermercados anunció que el cambio se debe a los costos de operación.

Wegmans anuncia que los precios en las tiendas aumentarán debido a la pandemia de coronavirus.

En un correo electrónico enviado a los clientes, la cadena de supermercados anunció que el cambio se debe a los costos de operación, además del aumento de los costos del producto en áreas con problemas de suministro, como la carne.

La compañía dice que el resultado del aumento de los costos significará una fluctuación de los precios minoristas. Según el Departamento de Trabajo, los precios de los alimentos básicos como huevos, carnes y cereales registraron sus mayores aumentos en 46 años.

In a note from the grocery chain’s leadership, Wegmans says it is increasing the prices of some products. https://t.co/INlnYxyDJz — WETM-TV (@WETM18News) May 14, 2020

Al menos 40 plantas de sacrificio y procesamiento de carne han cerrado temporalmente, de un día a varias semanas, ya que más de 10.000 trabajadores en la industria han contraído coronavirus. Esto ha provocado la escasez de carne en algunas partes del país.

Aquí está la carta completa.

Queridos amigos:

Seguimos pensando en todos ustedes mientras trabajamos luchando contra los efectos del coronavirus. Entendemos el papel vital que desempeñan nuestras tiendas en las comunidades a las que servimos y estamos haciendo todo lo posible para continuar sirviéndole con los más altos estándares y el máximo cuidado.

Una cosa que todos podemos decir con certeza es que esta pandemia ha cambiado el mundo tal como lo conocíamos. Todos los aspectos de nuestras vidas (escuela, trabajo, hogar) se han visto afectados. Lo mismo es cierto para las empresas, ya sean grandes o pequeñas, privadas o públicas, en todas las industrias. Desde la cadena de suministro y la fuerza laboral hasta los procedimientos de comunicación y operación, la forma en que las empresas hacen negocios es completamente diferente en un mundo COVID.

Como tiendas de comestibles, hemos experimentado más cambios en los últimos dos meses que en los últimos 50 años. No solo los cambios que se pueden ver en nuestras tiendas, sino también los que no se ven. No hay una parte de la cadena de suministro de alimentos que no se haya visto afectada.

Todo funciona de manera diferente. Se están forjando nuevas asociaciones, y continuamos manteniendo nuestros estantes llenos y nuestras tiendas como un lugar seguro para trabajar y comprar.

Ya sea por distanciamiento social, suministro de máscaras o limitación del número de personas en una tienda en un momento dado, la experiencia de la tienda durante y después de COVID es, y seguirá siendo, muy diferente.