Otro mensaje escrito por un empleado desconocido del Servicio Secreto se refiere a fotos del área de la mordedura y dice que “la lesión no puede describirse con ningún otro término que no sea ‘grave'”. El incidente ocurrió alrededor de las 7 am del 8 de marzo cuando el agente estaba en el área residencial del segundo piso de la Casa Blanca con la primera dama Jill Biden, según New York Post. “Sin advertencia ni provocación, Major le ladró en voz alta … y cargó”, así describe un informe del incidente recientemente publicado y muy redactado. “Al no tener tiempo para buscar cobertura del ataque, (el agente) se alejó del perro cuando mordió la pierna derecha”, agregó la cuenta. Archivado como: Incidente perro Joe Biden