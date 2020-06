El senador republicano Steve Huffman está en el “ojo del huracán” luego que lanzara una pregunta que fue considerada como ofensa racial, al cuestionar si la incidencia del coronavirus (Covid-19) es mucho mayor en “población de color” hispanos y afroamericanos porque no se lavan bien las manos, de acuerdo al portal de internet de USA TODAY.

Este comentario ha causado indignación entre la población en medio de la efervescencia por las protestas con las que exigen justicia por la muerte de George Floyd, un afroamericano que murió durante una custodia policial en la que participaron hombres blancos y uno de ellos, Deerek Chauvin, clavó sus rodilla en el cuello de la víctima por varios minutos.

El uso del lenguaje fue considerado racista cuando el senador republicano por Ohio cuando participó en una audiencia de salud pública en Tipp City, Dayton. Entonces se señaló a la “población de color” al hacer uno de sus cuestionamientos.

Al referirse a los números en que la incidencia de coronavirus es mayor en hispanos y afroamericanos, el legislador lanzó la pregunta que causó incomodidad y molestia en la población inmigrante.

De acuerdo al USA TODAY cuestionó de manera textual: “¿Podría ser simplemente que los afroamericanos, la población de color (hispanos), no se lavan las manos tan bien como otros grupos? ¿O usan una máscara? ¿O no se distancian socialmente? ¿Podría ser esa la explicación de por qué hay una mayor incidencia?”

WATCH: Here was the moment when Ohio Sen. Steve Huffman asked if the "colored population" has a higher rate of COVID-19 because they don't wash their hands as much. pic.twitter.com/o8AiMg1q30

— Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 11, 2020