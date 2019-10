Incendios en California mapas de focos activos y guías evacuaciones

Si vives en California, esta guía de mapas de incendios y evacuaciones te permitirá rastrear incendios reportados en tu área y planes de emergencia.

Los planes de evacuación pueden cambiar rápidamente, así que mantente informado con los anuncios de las autoridades locales, además de esta información.

Esta información puede variar muy rápidamente, tanto como el fuego. Pero uno de los mejores mapas interactivos disponibles en este momento es el mapa de Inciweb.

Otra fuente confiable que puedes checar es US Wildfires, que incluye los incendios mostrados por Inciweb

Dependiendo de tu navegador, es posible que debas ampliar el mapa utilizando el botón + dentro del mapa o cambiar la configuración para mostrar solo incendios de Inciweb.

Otro mapa muy útil es el que proporciona el Gobierno de California, donde puedes ingresar tu dirección para ver los incendios cerca de tu ubicación.

Este incendio comenzó el 27 de octubre, el 28 de octubre cubre 350 acres y 20 por ciento de contenido. Comenzó al este de Calpella en el condado de Mendocino.

Evacuation update: all warnings remain in effect. All orders have been downgraded to warnings. #StayVigilant #BURRISFIRE pic.twitter.com/ldshYNvkMV

Se pueden unificar bajo el nombre de Incendio Cypress Complex, en Contra Costa County en Knighton, California. Se agrupan bajo este nombre porque son incendios muy próximos entre sí.

#CypressComplex 🔥 unofficial, automated update.

Near Knightsen, CA. ⚠️ DO NOT USE FOR SAFETY PURPOSES – See officials instead. May be incorrect; disclaimers in images.https://t.co/mKh1HZHIEQ pic.twitter.com/c3Cyfx64of

— Wildfire Bot (CA) – Unofficial 🔥🤖 (@CaliFireBot) October 27, 2019