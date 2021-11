The Associated Press, informó que la tarde de este jueves se decidió suspender la búsqueda de las personas que aún se encuentran desaparecidas tras el incendio en una mina de carbón, en Siberia, Rusia. La búsqueda estaba enfocada en decenas de personas que seguían sin ser encontradas a unos 250 metros (820 pies) bajo tierra, luego de que el incendio en una mina de carbón matara al menos a 14 mineros y rescatistas.

The Associated Press, mencionó que el gobernador de Kemerovo, Sergei Tsivilyov, dijo que 35 mineros seguían desaparecidos y se desconoce su ubicación exacta . Los funcionarios de emergencia informaron que tres rescatistas también desaparecieron, por lo que se esperaba que en la búsqueda fueran rescatados. Archivado como: Incendio mina carbón Rusia

El medio de comunicación, señaló que al menos 11 mineros fueron encontrados muertos y tres rescatistas también murieron más tarde mientras buscaban a otros atrapados en una sección remota de la mina. Las autoridades, informaron que no sabían si la búsqueda se reactivaría en un tiempo después pero sí que se harían tres días de luto nacional.

De acuerdo con The Associated Press, en total se encontraban más de 285 personas en la mina Listvyazhnaya en la región de Kemerovo , en el suroeste de Siberia, cuando estalló un incendio y el humo llenó rápidamente la mina a través del sistema de ventilación. Los equipos de rescate llevaron a la superficie a 239 mineros, 49 de los cuales resultaron heridos .

Las explosiones de metano liberadas de las capas de carbón durante la minería son raras, pero causan la mayoría de las muertes en la industria de la minería del carbón, señaló AP. Hasta el momento, no se mencionó si fue a causa de este tipo de explosiones, por lo que las autoridades han confiado en la información inicial de la investigación. Archivado como: Incendio mina carbón Rusia

El organismo de control estatal de tecnología y ecología de Rusia, Rostekhnadzor, inspeccionó la mina en abril y registró 139 infracciones, incluida la infracción de las normas de seguridad contra incendios, informó The Associated Press. Por tal reporte, las autoridades han supuesto que el incidente podría ser generado ante uno de estos incumplimientos . Archivado como: Incendio mina carbón Rusia

Explosión en fábrica de pólvora deja al menos 16 muertos

Un total de 170 efectivos de emergencias y 50 vehículos participaron en las labores de extinción del fuego, añadió el ministerio. De acuerdo con el ministerio, la causa de la explosión fue un fallo no especificado durante el proceso de producción, informó la agencia de noticias The Associated Press.

El jueves de esta misma semana, una aparente explosión de gas que destrozó parte de un edificio de varias plantas en el norte de China, dejó al menos cuatro personas muertas y 47 heridas. La explosión ocurrió en el restaurante de un hotel de Shenyang, una ciudad de más de ocho millones de personas y un importante centro industrial que está en proceso de renovar y reemplazar las conducciones envejecidas de gas, según medios estatales.