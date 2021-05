Incendio masivo deja sin electricidad a miles en Nueva York

El incendio masivo en Nueva York se reportó en un planta de energía

Los bomberos tardaron en controlar el fuego

Incendio masivo deja sin electricidad a miles en Nueva York. Funcionarios del Departamentos de Bomberos de Nueva York informaron de un incendio masivo en el techo de una planta de energía en Brooklyn, este jueves por la mañana.

El incidente se desató en el edificio comercial ubicado en el 2701 W. 6th St. a alrededor de las 9:17 am, de acuerdo con The New York Post. Al lugar, arribaron múltiples elementos del Departamentos de Bomberos de Nueva York, un video captó lo sucedido.

El incendio se convirtió en una “segunda alarma”, indica el diario neoyorquino. Al lugar arribaron 25 unidades del Departamentos de Bomberos de Nueva York, con más de 100 bomberos para combatir por alrededor de una hora las llamas en la planta eléctrica.

Hasta el momento de la redacción de esta nota no se han informados de heridos en el incendio masivo reportado en Nueva York. Los bomberos del Departamentos de Bomberos de Nueva York continuaban luchando contra el incendio a las 10 am hora local.