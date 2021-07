Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado viernes cuando una válvula que se encontraba en el interior del mar, reventó provocando una fuga que de inmediato se incendió, así mismo se formo un gran ojo de fuego dentro del Golfo de México, pero por fortuna no pasó a mayores.

Incendio línea submarina Pemex. Un enorme círculo de fuego se presento este viernes en las aguas del estado de Campeche, México, cuando una línea submarina de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se incendiara, provocando un verdadero infierno en el mar, hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Por su parte el senador izquierdista Bernie Sanders compartió imágenes del hecho y colocó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Por favor, no me digan que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado radical, ESTO es radical”.

Este hecho hizo que los internautas en las redes sociales, le recordaran al presidente Andres Manuel López Obrador cuando mencionó que el extraer petróleo no tenia ninguna ciencia. En aquella ocasión dijo que solo es cuestión de perforar un pozo como si se fuese a extraer agua.

Una fuerte inversión

El gobierno federal destinó en este campo una inversión 667 millones de dólares hasta 2021 para alcanzar dicha producción. El presidente López Obrador pidió a los tabasqueños que lo ayuden a que no se detengan los trabajos de ese yacimiento, porque el petróleo que se “produciría será en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras”.

“Aprovecho para decirle a mis paisanos de esta región que nos ayuden para que no se detengan los trabajados, que no haya obstáculos y se pueda cumplir los programas, que se piense que si Quesqui produce petróleo, es en beneficio del pueblo, no para minorías rapaces o extranjeras, por eso todos ayudemos a recatar a Pemex”, insistió. Archivado como: Incendio línea submarina Pemex.