Un incendio mortal en un hospital COVID-19 dejó al menos 2 personas muertas en Rumania

Se trata del cuarto incendio fatídico en un hospital rumano durante la pandemia

“Tales tragedias no deben repetirse”, dijo el primer ministro interino

Un incendio en un hospital COVID-19 en Rumania mató a dos personas el jueves, dijeron las autoridades. Fue el cuarto incendio fatal en un hospital rumano COVID-19 durante la pandemia. El incendio estalló en el ala de enfermedades infecciosas del hospital en la ciudad de Ploiesti cuando 21 pacientes estaban recibiendo atención médica, dijeron las autoridades.

Las autoridades identificaron a las dos víctimas como hombres de 70 años de edad. Una enfermera que, según informes, sufrió quemaduras graves, fue trasladada a un hospital de Bucarest, la capital de Rumania. La causa del incendio, que se extinguió rápidamente, aún no se conocía, pero se estaba investigando, informó la agencia de noticias The Associated Press.

¿Qué ocasionó el incendio?

El primer ministro interino Florin Citu envió sus condolencias el jueves por la mañana a las familias de las víctimas del incendio y dijo que “tales tragedias no deben repetirse”. “Siempre pedí que los hospitales estuvieran preparados para la cuarta ola”, dijo Citu durante una conferencia de prensa.

“Nos enfrentamos a una sobrecarga del sistema médico debido a la cuarta ola, y todos los involucrados deben asegurarse de que se tomen todas las medidas para la seguridad de los pacientes”, aseveró. En las últimas semanas, el sistema de salud de Rumania ha lidiado con un número récord de infecciones y muertes por virus. Rumania es la segunda nación menos vacunada de la Unión Europea, con solo el 40% de los adultos completamente vacunados contra el coronavirus.