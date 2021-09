Por lo menos 14 personas han fallecido y muchas más han resultado heridas en Macedonia del Norte por un incendio que estalló en un hospital para pacientes con COVID-19

“Llegaron los bomberos y empezaron a apagar el fuego, duró entre 15 y 20 minutos. Todo se quemó”, dijo un residente de la zona

“Eran personas enfermas que no podían salir. Es una gran catástrofe”, dijo un testigo

Por lo menos 14 personas han fallecido y muchas más han resultado heridas en Macedonia del Norte por un incendio que estalló en un hospital de campo para pacientes con COVID-19, informaron la policía y las autoridades de salud pública del país.

El incendio estalló el miércoles por la noche en la ciudad de Tetovo, ubicada en el occidente del país, donde se había instalado el hospital luego de un aumento reciente en las infecciones en la región que dejó los hospitales locales llenos.

Funcionarios del Ministerio de Salud y la fiscalía principal de la capital, Skopje, dijeron que 14 personas murieron en el incendio. Entre ellos no había personal médico. El alcalde de Tetovo, Teuta Arifi, declaró tres días de luto por las víctimas, informó The Associated Press.

La fiscalía ordenó a peritos forenses identificar los restos, y se espera que el proceso demore más de lo habitual debido a los protocolos especiales requeridos porque las víctimas eran pacientes de COVID-19. Aproximadamente una docena de personas resultaron heridas, aunque la cifra exacta no estuvo disponible de inmediato.