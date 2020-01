Incendio helicóptero Kobe Bryant. El accidente aéreo donde perdieran la vida nueve personas, entre ellas la leyenda de la NBA, Kobe Bryant y su hija Gianna Maria Onore Bryant, cada día revela más información al respecto, ahora se han destapado unas imágenes en donde aparece el helicóptero envuelto en llamas, de acuerdo a información que se publica en el portal de Daily Mail.com

En esta publicación se advierte de las imágenes que fueron captadas por una persona que se encontraba por el lugar al momento del accidente y se advierte que se pudo observar que explotó como si fuera una enorme bola de fuego.

Estas nuevas postales se suman a lo que día a día se ha publicado en redes como videos, fotos y grabaciones entre el piloto y la torres de control del aeropuerto de la zona.

Dramatic picture shows fire engulfing Kobe Bryant's helicopter after it crashed killing the NBA star, his daughter and seven others https://t.co/E4UiRNXrU5 pic.twitter.com/yswlnJXTjQ

Esta información se puede ver en el portal de noticias de Daily Mail.com y en ella se da más información al respecto del accidente mortal de la estrella de la NBA.

De acuerdo a lo que se explica en la información de Daily Mail, el testigo vio cómo la aeronave explotó luego de volar a una altura baja y tomó las imágenes.

Se dice que vio una gran bola de fuego tras el choque, en el que al parecer la densa neblina habría aparecido como la principal causa del percance mortal.

Como ya se había informado anteriormente, se sabe que la aeronave no contaba con caja negra que pudiera aclarar los motivos del fatal accidente.

Sin embargo, se han revelado algunas grabaciones previas en las que se establece que el piloto pidió ayuda de seguimiento por radas, misma que no se le pudo proporcionar debido a que volaba a una altura muy baja.

Luego, se explica en la página de Daily Mail que el piloto avisó que subirían para poder así esquivar alguna zona de neblina, pero minutos después se perdió contacto, por lo que se presume que en ese instante ocurrió la tragedia.

JUST IN: @NTSB released this drone video from the crash site where Kobe Bryant’s helicopter crashed in Calabasas, California. pic.twitter.com/sybnfn4oAL

Anteriormente ya se había informado también que los restos del helicóptero quedaron esparcidos en un área similar a la de una cancha de futbol.

Las investigaciones continúan por parte de las autoridades encargadas y poco a poco se van desvelando más datos sobre el suceso que enlutó al mundo del deporte y del espectáculo.

Hasta ahora también se sabe que el piloto tenía experiencia en vuelos y que las condiciones climatológicas de ese día no eran las adecuadas para volar.

Incluso, los helicóptero de la policía de Los Ángeles no fueron utilizados para los patrullajes debido a la densa neblina que se presentaba en la mayor parte de la zona.

L.A. Country Coroner’s Office says the bodies of all 9 people on board the helicopter have been recovered from the crash site https://t.co/CS5N14Gf81

— TMZ (@TMZ) January 28, 2020