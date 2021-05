Al lugar acudieron cuatro elementos del Departamento de bomberos a bordo de una unidad, y lograron apagar las llamas. Afortunadamente no se reportaron más heridos ni víctimas mortales, ni tampoco daños a los alrededores.

Pete Piringer, oficial de información pública del Servicio de Rescate y Bomberos del Condado de Montgomery, dijo que el vehículo quedó completamente calcinado y que no había posibilidad de que se recuperara ninguna de sus partes.

Aunque el conductor presentó heridas de consideración, su estado de salud se reporta como estable. De inmediato fue llevado al hospital, pero sus heridas no ponen en riesgo su vida y se recupera de manera satisfactoria.

“MENTIRA”

Otro usuario dijo que todo era mentira y puso en tela de juicio la explicación de una experta que deice que la combinación provocó eso: “Mentira yo fumo y me he puesto el gel antibacterial al mismo tiempo y nunca he visto que quiera hacer fuego, naaaaaaa, mentira”.

"Qué importante Saber esto", "hay que tener cuidado lo que dejas en carro", "muy lamentable el caso. El que quiera fumar sin combustión, que compre un @iqos_do es lo mejor que hay para consumir cigarrillos".