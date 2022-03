Personal de la Oficina de Manejo de Emergencias de Boulder indicó que un refugio para pasar la noche fue abierto una vez que las órdenes de evacuación cubrieron 8.000 viviendas y 7.000 estructuras. No se han reportado daños en estructuras.

El incendio fue avivado por los fuertes vientos durante el día y abarca ya 49 hectáreas (122 acres) sin contención alguna, dijo Marya Washburn vocera del Departamento de Bomberos y Rescate de Boulder, de acuerdo con información de la agencia de noticias The Associated Press.

El incendio se encuentra en un área donde las llamas arrasaron con unos 1.000 hogares el año pasado en el condado Boulder y en las zonas suburbanas Superior y Louisville. Las autoridades de Superior indicaron a la población en un email que por ahora la comunidad no enfrenta riesgos. Archivado como: incendio forestal en Colorado.

Aprueban aumentos salariales para bomberos

Por otro lado, e gobernador de Idaho, Brad Little, promulgó el jueves pasado una legislación que otorga a los bomberos forestales del estado pago por peligrosidad, un impulso que se espera que mantenga a más bomberos en el trabajo, informó The Associated Press.

El gobernador republicano firmó la medida que otorga a los bomberos forestales del Departamento de Tierras de Idaho un pago por peligrosidad de hasta un 25 % por encima de su salario por hora. La ley entra en vigor inmediatamente. El proyecto de ley fue aprobado por el Senado 35-0 y la Cámara 49-19. Archivado como: incendio forestal en Colorado.