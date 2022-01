Las autoridades advirtieron que el número podría aumentar a medida que los bomberos inspeccionaran la casa en hilera, donde las autoridades dijeron que se habían alojado 26 personas. “No puedo imaginarme cómo más gente no pudo salir, saltando por una ventana”, dijo una vecina.

Los funcionarios dijeron en una conferencia de prensa más tarde en la mañana que había cuatro detectores de humo en el edificio, pero que ninguno estaba funcionando al momento del fatídico incidente, informó The Associated Press.

¿El incendio en Filadelfia pudo evitarse?

El comisario asistente del Departamento de Bomberos de Filadelfia, Craig Murphy, explicó en una rueda de prensa que los servicios de emergencias recibieron la alerta a las 6:38 hora local (11:38 hora GMT) y cuando llegaron al lugar se encontraron con un “fuego intenso” que tardaron una hora en controlar, informó la agencia Efe.

Los funcionarios de la ciudad y los bomberos no dieron a conocer los nombres ni las edades de las personas que murieron en el incendio “Fue terrible. He estado presente durante 35 años y este es probablemente uno de los peores incendios en los que he estado”, dijo Murphy en la conferencia de prensa cerca del lugar más tarde en la mañana.