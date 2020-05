Incendio en Los Ángeles. Una explosión registrada este sábado por la tarde en el centro de Los Ángeles dejó varios edificios en llamas en lo que el Departamento de Bomberos de esa ciudad de California describió como una emergencia importante, reportaron medios estadounidenses.

Los Ángeles Times informó que la explosión ocurrió en 327 E. Boyd Street, y el incendio se había extendido a los edificios cercanos, según el Departamento de Bomberos.

No estaba claro si hubo víctimas, pero se reportó que hasta 11 bomberos estaban “caídos” después de la explosión. El departamento también divulgó que más de 230 bomberos respondían contra el fuego y que había un equipo para trasladar a los heridos.

Sin embargo Telemundo aseguró que 11 bomberos sufrieron que maduras.

Dijeron que por lo menos dos bomberos sufrieron heridas críticas, según dijo NBC News.

Univisión por su parte aseguró que el evento fue ascendido a categoría de “emergencia mayor”.

Y es que dijo que se llamaron ambulancias, refuerzos de bomberos, y se instaló un área de emergencia médica en el lugar.

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq

— sean miura (@seanmiura) May 17, 2020