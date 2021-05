Incendio en hospital de India mata a 18 pacientes con covid-19

Los expertos creen que ambas cifras oficiales están por debajo de las reales. El incendio se originó en la planta baja del hospital, reservada para pacientes con COVID-19, y se extinguió en una hora, dijo la policía. La causa del incendio está siendo investigada, informó la agencia Associated Press.

Incendio en hospital de India. Un incendio en el ala de un hospital reservada para pacientes con covid-19 se cobró la vida de 18 personas en la madrugada del sábado, mientras India enfrenta su peor brote de coronavirus y amplió la vacunación a toda su población adulta, aunque algunos estados dijeron que no tienen dosis suficientes.

El incidente no ha sido confirmado por los responsables del centro. La cadena de informativos de la televisora de Nueva Delhi reportó también que un abogado del hospital Batra declaró ante un tribunal de la capital que el centro se quedó sin suministro de oxígeno durante 80 minutos el sábado, antes del rellenado del tanque.

El 23 de abril, otro incendio en una unidad de cuidados intensivos mató a 13 contagiados en Virar, a las afueras de Mumbai. Ocho personas con coronavirus, incluyendo un médico, fallecieron en un hospital de Nueva Delhi que se quedó sin oxígeno médico, informó la agencia noticiosa Press Trust of India.

Incendio en hospital de India: murió en su carro

Las imágenes de televisión mostraron a una mujer con problemas para respirar dentro de un auto mientras su familia buscaba una cama en un hospital a las afueras de Nueva Delhi. La enferma, de 33 años, no puedo encontrar una plaza en tres hospitales y murió en el auto el viernes, reportó el diario The Times of India.

El gobierno aceleró el sábado su renqueante campaña de vacunación abriéndola a todos los mayores de 18 años. Desde enero, cerca del 10% de la población ha recibido una dosis de la vacuna, pero apenas el 15% tiene las dos necesarias aunque India es uno de los mayores productores mundiales de vacunas.