Mientras los socorristas de toda el área se apresuraban al lugar, un bombero fue hospitalizado por agotamiento por calor y otro recibió atención médica en el sitio tras sufrir una lesión en el hombro, detalló The Asbury Park Press, citado también por el periódico New York Post este miércoles.

Las condiciones extremas obligaron a los funcionarios a cerrar las calles que rodean la avenida New Brunswick, indicaron las autoridades. El fuego logró estar bajo control a las 11.00 de la noche, hora local, pero se esperaba que varias cuadrillas continuaran trabajando durante la madrugada de este miércoles para apagar los puntos calientes, mencionó The Asbury Park Press .

Un voraz incendio estalló en la noche del martes 22 de marzo en una fábrica de embotellado de Pepsi en Estados Unidos y obligó a la pronta evacuación del personal. Cuando luchaban por sofocar las llamas, dos bomberos resultaron heridos, según los informes citados por el diario New York Post en la madrugada del miércoles.

Al menos hasta las 12.00 de la noche del martes, no estaba claro qué provocó el incendio masivo en la fábrica de Pepsi. Los residentes locales informaron haber escuchado explosiones que podrían provenir de tanques de propano, lo que habría acelerado el incendio, mencionó ABC 7.

Gobierno municipal envió mensaje

En un comunicado publicado en Facebook y citado por My Central Jersey, el gobierno municipal había escrito: “Se está produciendo un gran incendio estructural en Piscataway y se pide a los residentes que eviten New Brunswick Avenue, Carlton Avenue y Lakeview Avenue para permitir el acceso de los vehículos de primeros auxilios. No conduzca para ver el sitio y quédese adentro si puede”.

Según My Central Jersey, el alcalde de Piscataway, Brian C. Wahler, destacó que hubo una respuesta significativa de los servicios de emergencia en toda la región para controlar el incendio masivo en la fábrica de Pepsi y mencionó que los funcionarios iban a estar entrando y saliendo del sitio durante la madrugada del miércoles.