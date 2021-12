Sin embargo, algunos inquilinos no tuvieron esa oportunidad y quedaron atrapados en su habitaciones, lo que generó más pánico y las imágenes que se muestran en las redes sociales resultan aterradoras, pues incluso dijeron que se alcanzaban a ver a varios niños en situación de peligro, pidiendo ayuda para poder ser rescatados de las llamas.

Un terrible incendio ocurre en un edificio de apartamentos en Manhattan, Estados Unidos y aseguran que había niños atrapados que se asomaban desde las ventanas para pedir ayuda , de acuerdo a información preliminar que se maneja en el portal de noticias de The Sun , hasta el momento los bomberos de Nueva York se encontraban en el lugar para tratar de rescatar a las personas que están en el interior.

El reporte preliminar de las autoridades indicaba que hasta el momento no había personas lesionadas o muertos por el siniestro ocurrido la mañana de este jueves, sin embargo, al término del rescate de las personas, continuaron con las acciones ara evitar que el fuego se reavivara, por lo que remojaron paredes y escombros.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LOS NIÑOS?

Rápidamente al lugar llegaron decenas de patrullas con agentes policiacos que ayudaron a proteger la zona y a evitar que la gente ajena entrara. Además llegaron los elementos de servicios médicos a bordo de varias ambulancias aprestados para dar atención a todas las personas que resultaran heridas o con problemas de respiración.

La movilización de los bomberos de Nueva York fue impresionante y causó el asombro de todos los inquilinos que no daban crédito a lo que veían, pues aseguraron que por la ventana se observaban niños que pedían ayuda, hasta el momento el reporte de The Sun no indica qué sucedió con ellos o con las personas que se encontraban en el lugar al momento de las llamas. Archivado como: Incendio edificio Manhattan