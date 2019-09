Página

Bomberos de Atlanta, en Georgia, intentan sofocar un gran incendio en un depósito de chatarra.

La basura está alimentando el fuego, lo que dificulta que las llaman se apaguen.

Los equipos de emergencia no pueden identificar con claridad el contenido que aviva las llamas.

🚨 Atlanta Fire working to extinguish a large fire at a junk yard on Regina Dr NW near Donald Lee Hollowell Pkwy. Will be an extended operation. #AFRD pic.twitter.com/HaQDLskQER — Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) September 23, 2019

Unidades del departamento de bomberos de Atlanta, en Georgia, intentan sofocar un gran incendio en un depósito de chatarra en el noroeste de la ciudad, que ha creado una extensa nube de humo que se puede ver a kilómetros de distancia, reportan medios locales.

Los equipos de rescate están luchando contra las llamas en una planta de reciclaje de metales en el 800 de la Regina Drive, en las cercanías de la Donald Lee Hollowell Parkway, al noroeste del downtown de la ciudad capital del estado.

Our industrial Foam Pumper 28 is now on scene as we continue working to extinguish this #junkyardfire on Regina Drive NW. #AFRD pic.twitter.com/f89kz6omAx — Atlanta Fire Rescue (@ATLFireRescue) September 23, 2019

La basura está alimentando el fuego, lo que dificulta que las llaman se apaguen, escribió Atlanta Fire en su cuenta de Twitter, por lo cual aseguró que será “una operación extendida”. Hasta el momento no se han reportado heridos ni demoras en el tráfico.

Las autoridades a cargo han informado que el departamento de bomberos solicitó camiones con escalera y una unidad de espuma para ayudar a apagar el incendio. Los equipos de emergencia no pueden identificar con claridad el contenido que aviva las llamas, lo cual añade peligro a su extinción.