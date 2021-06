“Quedamos tres familias que al final quedamos inconformes por el hecho de que ellos simplemente nos querían mudar a otro building de ellos, otro complex, pero los precios eran absurdos no querían conservar el mismo contrato que teníamos, las condiciones eran de ellos y no podíamos hacer más nada o tomar la opción que teníamos o renunciar a lo que teníamos “, expresó Quintero.

Para Miguel Quintero, la situación es muy difícil porque tiene una bebé de nueves meses y otra hija de once años, con las cuales se ha quedado en la calle sin un lugar siquiera para dormir, ya que según contó a MundoHispánico, hasta el día de ayer miércoles pudo pagar un hotel pero ya no le es posible seguir haciéndolo y además, tiene una semana sin trabajar.

“Al enterarse que yo había hablado con algunos canales me llamaron para decirme que iban a romper el contrato que no me iban a ayudar de ninguna manera y que me fuera. Conmigo ya se desligaron y me dijeron que no me iban a ayudar de ninguna manera por haberle hablado a los medios que me van a vetar de ahí”, dijo Quintero.

De acuerdo a Miguel Quintero, consultó con una abogada y ésta le indicó que la administración de The Portico está en todo su derecho a terminar el contrato de alquiler con el inquilino. “Yo no sabía que esto era así, no sabía que podían romper contrato conmigo cuando ellos quisieran”, dijo Quintero.