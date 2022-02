Nueva explosión desata el pánico en Nueva York. Un incendio en Brooklyn tras la explosión de una casa obligó a movilizar a los equipos de materiales peligrosos a medida que se elevaba una espesa nube de humo negro en la ciudad, de acuerdo con información recogida por el diario The Sun.

Aunque las autoridades aún no han informado qué pudo desatar el incendio en Brooklyn, FOX 5 NY reseñó que pudo tratarse de una aparente explosión de gas. En fotos publicadas en redes sociales se ve montones de escombros en el suelo por todo el vecindario afectado.

La causa del siniestro está bajo investigación

Asimismo, el jefe de bomberos afirmó que otros 40 residentes del centro fueron reubicados temporalmente en otras instalaciones debido al daño causado por el agua del sistema de rociadores, informó WPRI-TV. No está claro en qué instalaciones reubicaron a los residentes desplazados, informó The Associated Press.

Cerca de 100 residentes viven en la instalación en Coventry, a unas 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Providence. Según su sitio web, el centro brinda a sus pacientes acceso a terapeutas respiratorios, ventiladores y oxígeno por tubería. La oficina del Jefe de Bomberos del Estado está investigando la causa del incendio.