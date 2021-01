Jennifer López hizo historia en la inauguración de Biden cantando y hablando en español

La Diva del Bronx llegó ataviada con un traje blanco muy elegante y lista para la gala

JLo sacó la casta por los latinos dando un potente mensaje

JLo hizo historia esta mañana en la inauguración del presidente de EEUU, Joe Biden con una intervención musical interpretando la legendaria canción ‘This land is your land’, además de ‘América the Beautiful’ y dándose un momento para mandar un mensaje a los latinos.

Vestida de blanco, con un abrigo, blusa, y pantalón elegantes, además de lucir su anillo de compromiso de un millón de dólares, la Diva del Bronx cimentó su poder en el espectáculo como una de las figuras centrales en la inauguración de Biden en Washington.

Mientras Lady Gaga optó por vestir extravagante con colores negro y una especie de crinolina roja, JLo se fue perfectamente maquillada y peinada muy sobria y elegante acorde al evento, optando por el blanco.

JLo inició interpretando la mítica canción ‘This land is your land’ que habla de la unión y el orgullo de las personas por tu lugar de residencia, lo que resulta ser un potente mensaje debido a que Trump se encargó de ‘dividir’ a las minorías de la supremacía blanca durante su mandato.

Ahora con Biden, se espera que EEUU vuelva al cause de lucha por la comunidad latina, los derechos de los homosexuales, la protección de los migrantes y una serie de temas que Trump tenía vetados y bloqueados.

Durante su intervención, JLo habló en español y dijo lo siguiente: “Una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia para todos”, haciendo historia con su mensaje y llegando a miles de corazones.

Cerró su interpretación gritando el título de una de sus canciones más conocidas ‘Let’s Get Lord’, haciendo referencia a la frase ‘Hagamos ruido’, como ejemplo de que la comunidad latina y las minorías deben hacerse escuchar fuerte y claro. En todo momento, la cantante estuvo acompañada de su prometido Álex Rodríguez quien con un abrigo negro, la contemplaba expectante y orgulloso.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE JLO SACANDO LA CASTA POR LOS LATINOS HABLANDO EN ESPAÑOL EN LA INAUGURACIÓN DE BIDEN