Es esa época del año donde la emoción de las fiestas ha concluido , la emoción del año nuevo se ha desvanecido, aún no es primavera, y todas sentimos que la temporada de preparación de impuestos está ardiendo. Es correcto, mientras abril 16 llega (aka la fecha límite para realizar tu declaración de impuestos), muchas de nosotras está luchando con preparar nuestros impuestos, y tal vez más importante, muchas de nosotras está trabajando duro para asegurar que no arruinemos las cosas este año.

No eres propietaria de una casa y actualmente no estás planeando un cambio de vida importante”. Si eso describe tu situación actual de vida, entonces prácticamente puedes presentar tu declaración por cuenta propia y sin necesidad de ayuda exterior. Si sí tienes una situación financiera más complicada, entonces quizá quieras reclutar algo de refuerzos en forma de un contador o asesor fiscal.

Si no estás segura de qué formas necesitas, puedes hacer referencia a las herramientas en línea o hablar con un contador. Esta es especialmente una buena idea si tus impuestos son un poco más complicados que una simple declaración de impuestos. ¿Cómo sabes si eso aplica para ti? Como Cosmo informa, la CEO de LearnVest, Alexa von Tobel, explica que tus impuestos son simples: “Si eres una empleada estándar con salario sin opciones para comprar acciones o de asociaciones que no hacen freelance aparte.

No tienes que preparar solo

Por ejemplo, Turbo Tax es una herramienta que completa la forma por ti en base a cómo contestas algunas preguntas claves. “TurboTax funciona como una entrevista—preguntamos cuestiones fáciles de responder sobre tu vida, que afectan tu situación de impuestos (como, ¿estás casada? ¿Tienes hijos?) y llena las formas correctas tras bambalinas”. También tiene agentes disponibles para responder tus preguntas y ayudarte a lo largo del camino, y revisan tu trabajo para que tu declaración de impuestos sea precisa, y te tengan cubierta en caso de que comentas algunos errores (oye, eres humana).

De nuevo, mientras más organizada seas en cuanto a los documentos que necesitas y a las fechas límites para presentar esos documentos, más control sentirás que tendrás, y será más probable que tengas todo terminado a tiempo y sin entrar en pánico por estar olvidando algo. Comienza ahora, pregunta, no seas tímida, y haz tu investigación. Los impuestos puede que no sean divertidos, pero son importantes, y si quieres asegurarte de que no los arruinarás, y no los dejarás que arruinen tu vida, necesitas empezarlos hoy.