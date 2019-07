Página

Los formularios del Censo 2020 ya se están imprimiendo sin pregunta de ciudadanía

Aseguran que es una victoria para millones de inmigrantes que viven en EE.UU. sin papeles

El Tribunal Supremo había fallado en contra de incluir la pregunta de ciudadanía

El gobierno de Trump anunció que imprimirá los formularios para el Censo de 2020 sin la pregunta sobre la ciudadanía, lo que puede ser tomado como una victoria para millones de inmigrantes que viven en EE.UU. sin papeles.

Los diarios de The New York Times y The Huffington Post confirmaron que no habrá una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020.

Según el New York Times, el gobierno del presidente Donald Trump con esta decisión abandona sus intenciones de agregar la pregunta de ciudadanía.

La decisión se produce menos de una semana después de que el Tribunal Supremo impidiera temporalmente que la administración agregara la pregunta de ciudadanía, alegando que el gobierno de Trump no proporcionó una explicación adecuada para la adición, según el Huffington Post.

“Podemos confirmar que se tomó la decisión de imprimir el cuestionario del Censo Decenal de 2020 sin una pregunta de ciudadanía, y que el impresor recibió instrucciones para comenzar el proceso de impresión”, anunció Kate Bailey, abogada del Departamento de Justicia.

Kelly Laco, una portavoz del Departamento de Justicia, confirmó en un correo electrónico al HuffPost que no habría una pregunta de ciudadanía en el Censo de 2020.

La decisión es una victoria clara para los grupos de derechos civiles e inmigrantes que advirtieron que agregar la pregunta de ciudadanía provocaría que menos personas respondieran al Censo de 2020.

Dijeron que las minorías y los grupos de inmigrantes se verían afectados de manera desproporcionada, con consecuencias potencialmente graves.

El censo se usa para determinar cómo se dibujan los distritos electorales y cómo se asignan aproximadamente 880 mil millones de dólares en fondos federales cada año, según el HuffPost.

Trump Administration Drops Bid To Put Citizenship Question On 2020 Census// La Administration de Trump no incluirá la pregunta de ciudadanía en el #censo2020. https://t.co/uOzVBRyttA — Arantxa Loizaga (@arantxaloizaga) July 2, 2019