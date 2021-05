Las imágenes son tan impactantes que los seguidores de Hoy Día no pudieron dejar de comentar al respeto. De hecho, hubo quien aseguró que el rescate fue obra de Dios: “Dios mío, el señor puso su mano”, escribió un seguidor.

Aun así, la mayoría de los cometarios fueron para agradecer a Dios por el bienestar de esta familia. “Dios mío”, “gracias Dios por dirigir a los bomberos q Bueno están a salvo”, “Gracias señor”, “que buenos que los recataron sanos y salvos”, “Ay no que fuerte”, “A tiempo los salvaron de morir”, agregaron. VEA EL VIDEO COMPLETO DEL RESCATE AQUÍ .

Una internauta llamada Malena también aprovechó la oportunidad para hace un llamado de atención a la comunidad, invitándolos a no ponerse en riesgo innecesariamente. “Que le pasa a esa gente que a fuerza quiere pasar las corrientes de agua, poniéndose en peligro y a los que tienen que ir a rescatarlos”, escribió.

El riesgo aun no acaba. Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de inundación repentina para el Valle del Río Grande, ubicado al sur de Texas. Esta alerta se extenderá hasta el jueves por la noche, debido a un sistema de tormentas que comenzará a moverse de oeste a este a través del Valle.

Cientos de viviendas inundadas

Pero la lluvia no se limitó a esa área. Numerosas áreas en la parroquia de Calcasieu, donde se encuentra Lake Charles, vieron un total de 8 a 10 pulgadas (20 a 25 centímetros) de lluvia el lunes. El alcalde de Lake Charles, Nic Hunter, le dijo a The Advocate que no tenían un número exacto de casas inundadas, pero que probablemente serían cientos.

Hunter fue alcalde el otoño pasado cuando la ciudad fue azotada por el huracán Laura el 27 de agosto y luego seis semanas después por el huracán Delta. “Continuaremos siendo resistentes a través de este evento. Pero admito que sería bueno si la madre naturaleza nos diera un respiro”, dijo Hunter al periódico.