Francisca Lachapel hizo importante anuncio

La conductora de Despierta América lleva meses batallado con su peso

¿Será que tomó una decisión drástica como Adamari López? La conductora de Despierta América dio un importante anuncio para todos sus seguidores luego de que lamentablemente haya recibido durante meses, las más duras críticas respecto a su peso y a su figura tras embarazarse y convertirse en mamá, lo que había llevado a Francisca Lachapel a utilizar faja. La presentadora del matutino ha pasado ‘las de Caín’ debido a la problemática que ha tenido para recuperar su figura luego de ser la mamá de Gennaro, proceso generalmente complicado para la mayoría de las madres primerizas, quienes no recuperan su silueta de inmediato y para pruebas, Francisca Lachapel. La conductora de Despierta América hizo un anuncio inesperado Y es que tras varios videos en donde a la ex reina de belleza se le ve muy aplicada con el ejercicio, entrenando junto a sus amigas también compañeras de televisión Ana Patricia Gámez y Pamela Silva, e incluso de ponerse ropa de su marido Francesco, a la mamá de Gennaro no le quedó de otra más que comprobar lo que ganó. Desde su embarazo, a la morena no se le ha complicado reconocer que tiene libras de más e incluso utilizó eso para motivar a sus fanáticas de Despierta América para que no se rindieran y consigan ponerse en forma, porque para todos es complicado bajar de peso, pues todo requiere esfuerzo y disciplina.

¿Tomó la decisión de operarse como se rumora hizo Adamari López? Y es que pareciera que para estar en televisión las mujeres de la pantalla chica tienen que padecer un calvario para estar perfectas, como sucede con Adamari López quien por años estuvo en el ojo del huracán porque la gente nunca le perdonó estar pasada de peso, ni siquiera tras vencer al cáncer. Mientras Adamari López demostró que tras dos años de entrenamientos, dietas y masajes reductivos, aunque se dice también que recurrió a la banda gástrica, logró perder hasta 14 kilos y contando, a Francisca Lachapel se le había complicado de sobremanera y lamentablemente eso la gente no se lo perdonaba.

Francisca Lachapel utilizaba una faja para desesperada, verse más delgada ¿Decidió operarse, renunció a su labor de bajar de peso, ya no le importará lo que la gente diga de ella? Estas interrogantes pasaron por la mente de los seguidores de Francisca Lachapel cuando dijo que tenía un importante anuncio que hacer dentro de Despierta América ¿o será que sale del programa Tras festejar los 25 años del matutino saliendo a las frías y nevadas calles de El Bronx en Nueva York, Francisca Lachapel admitió en un video de su Facebook que batalló para ponerse ropa porque nada la cubría del frío, además de que tuvo que usar algo término de su esposo, pues había prendas que no le quedaban ¿por el peso?

La conductora de Despierta América se despide de la faja “Señores yo me siento demasiado feliz y muy orgullosa de mi. Tenía que decirles esto con emoción. ¡Hoy no tengo faja!

Me dije a mi misma. Mi misma lo estás haciendo muy bien”, fue lo que compartió Francisca Lachapel en un video desde el set de Despierta América mientras todos le aplaudían su logro. “¡Vamos por 20 libras más! Sí se puede caramba”, fueron las palabras que utilizó la presentadora de Despierta América en un video donde grita y celebra: “Hoy no tengo faja”, muy orgullosa dando vueltas mientras sus compañeros aplauden y le echan porras ante los casi 10 kilos que Francisca Lachapel lleva bajados.

Se puso de costado y demuestra que su vientre está casi plano Ataviada con una blusa ceñida al cuerpo de manga larga roja, con una especie de chaqueta sin ombligo tejida y con cuello de tortuga, unos sexys pantalones negros pegados y unas botas del mismo tono, Francisca Lachapel dejó en claro que todo su esfuerzo se vio reflejado pese a que la gente no confiaba en que lo lograría. “Esooooo!!!! Me encanta!”, “Yujuuuuuuu eso es ser brava!!”, “Eso es lo que digo… Y la mujeres solo quieren lo fácil. Nada de disciplina. Ejercicios.”, “Muy payasa”, “Jajajaj! Me encantaaaaaa! Qué rico se siente, no?! Perdí 45 después de mi tercer bebe y me siento más diva que nunca. Dale que vas bien!”, “Ajajajja solo las mujeres sabemos la emoción que eso da!”, “Pero cuerpa! Orgullo nuestro!”, “el alivió de no llevar faja es lo mejor”, le comentaron unas personas a su video de emoción.

¿Alan Tacher y Carlitos Calderón no se alegraron por su compañera de Despierta América y su no uso de la faja? En otro segmento del programa Despierta América, se puede ver cómo también al aire dio a conocer la noticia de su no uso de la faja, sin embargo, en esta ocasión Alan Tacher y Carlitos Calderón no reaccionaron como Francisca esperaba, sólo Karla Martínez ¿será que no lo consideraron algo importante? “Señores estoy muy orgullosa de mi, me voy a parar… Hoy es el primer día en mucho tiempo que no me pongo faja…”, saltando de alegría y abrazando a Karla Martínez mientras Alan Tacher y Carlitos Calderón no expresaron emoción alguna, más que de exageración, pero la gente no se quedó callada.

Las mujeres apoyan a Francisca Lachapel ante el logro de no usar faja Y los comentarios en el Instagram de Despierta América no se hicieron esperar: “La reacción de los hombres”, “Ella es tan original la verdad todo lo que hace da risa, bendiciones”, “Felicidades las que hemos tenido problemas de peso sabemos el logro que esto significa”, “Solo el que ha vivido eso sabe lo importante que es para una mujer volver a la normalidad después de un embarazo”. “Felicidades como mujer no es fácil enfrentar la realidad después de dar a luz el cuerpo no queda igual”, “La cara de Carlitos fue un poema”, “Jajaja que notición! Hay cosas más importantes que decir… wow “ya no usa faja” Me han hecho reír con ganas”, “Si buenas, me encanta que normalicemos el proceso postparto, los cambios de nuestro cuerpo etc pero a vces siento que el programa la quiere ridiculizar y las personas con sus comentarios igual. Francisca es bella!!! Tiene un angel y personalidad única! Porqué hacer un circo de esto cuando hay otras formas de hacerlo”, comentaron otros. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO 1 DEL ANUNCIO DE FRANCISCA / AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO 2