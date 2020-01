‘Impeachment’: Cámara de Representantantes envía artículos al Senado

Impeachment. La Cámara de Representantes aprobó una resolución este miércoles en la que envía los artículos del juicio político contra el presidente Donald Trump al Senado, lo que formalmente abre el camino para llevar adelante el histórico juicio contra el presidente estadounidense por la crisis desatada con Ucrania.

La medida, aprobada con 228 votos a favor y 193 en contra, se produce luego de que hace cerca de un mes los legisladores votaran a favor de un juicio político contra el presidente.

El representante Collin Peterson, de Minnesota, fue el único demócrata que votó en contra de la resolución. El representante independente por Michigan Justin Amash, votó con los demócratas. No hubo votos a favor de esta medida por parte de los republicanos.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había estado aferrada a no enviar los artículos (cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra Trump) al Senado en un intento por extraer términos favorables para el juicio durante casi un mes, pero terminó su retraso después de que la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dejara en claro que no estaba dispuesto a negociar.

Más temprano

Los legisladores demócratas Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Jason Crow y Silvia Garcia actuarán como fiscales en el juicio político contra el presidente estadounidense, Donald Trump, informó hoy la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Today, I have the privilege of naming the Managers of the impeachment trial of the President. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/Y2613Ni3pC

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 15 de enero de 2020