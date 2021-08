El senador y examigo del presidente Joe Biden, Lindsey Graham pidió un ‘impeachment’ al mandatario tras la muerte de los estadounidenses en Kabul

El republicano aseguró que Biden “ignoró los buenos consejos”

El senador indicó que Biden tenía mucha responsabilidad en la muerte de los soldados estadounidenses

El senador republicano por Carolina del Sur y examigo del presidente Joe Biden, Lindsey Graham, está pidiendo que el mandatario sea acusado por la retirada de Estados Unidos de Afganistán, alegando que Biden “ignoró los buenos consejos” y que “ha sido así durante 40 años”, informó The Guardian.

El senador republicano fue un amigo cercano del presidente Biden cuando este era senador, de igual forma, mantuvieron lazos estrechos cuando Biden se convirtió en vicepresidente de Estados Unidos durante el mandato del expresidente Barack Obama.

Senador republicano pide impeachment a Biden

“Si no puedes admirar a Joe Biden como persona, entonces tienes un problema. Necesitas hacer una autoevaluación. Porque, ¿qué es lo que no te va a gustar?”, dijo Graham al Huffington Post en 2015. Sin embargo, la decisión del mandatario de retirar las tropas de Afganistán aparentemente hizo que Graham cambiara de parecer.

Durante una entrevista ofrecida a Face the Nation de CBS, Graham dijo que “no se puede romper la voluntad [del Estado Islámico] mediante ataques con aviones no tripulados. Tienes que tener gente en el terreno golpeando a estas personas día tras día. No puedes hacerlo en el horizonte”.