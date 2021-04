El impacto y las consecuencias de la violencia en la comunidad

El tema fue abordado por María Alejandra Bastidas y Blanca Vargas en un FaceBook Live

Blanca Vargas es una activista que lucha por los derechos de la mujer El impacto y las consecuencias de la violencia en la comunidad fue el tema que abordaron en un FaceBook Live María Alejandra Bastidas, VP de Contenido Digital de MundoHispánico y la coach de vida Blanca Vargas, quien además, es CEO de la Fundación Mujeres Valientes. El foco central de la conversación entre Bastidas y Vargas fue sobre una situación de violencia que, pese a que muchos desconoce, se ha dado en muchos casos y países de Centroamérica como en República Dominicana por ejemplo, lugar donde una joven mujer fue víctima de este tipo de violencia social. Una activista que lucha por las mujeres “Justo el mes de abril es el mes de concientización de los abusos sexuales y por eso vamos a estar hablando con una mujer que ha dedicado su vida a trabajar para defender a otras mujeres”, fueron las palabras de inicio de Bastidas para darle la bienvenida al FaceBook Live a Blanca Vargas. Blanca Vargas es una activista que por muchos años ha estado trabajando para defender los derechos de las mujeres, es coach de vida y también conferencista. Tiene varios años llevando un mensaje de sanación, motivación y empoderamiento a la mujer de todas partes del mundo.

Violencia en la comunidad: Ácido del diablo Uno de los casos de violencia en la comunidad es rociar ácido del diablo a una persona con la intención de desfigurar su rostro, que en la mayoría de los casos, las víctimas son mujeres. Este tipo de violencia para algunos es un tema desconocido, pero para otros, como en el caso de los dominicanos resulta ser un tema común. “Es un tipo de violencia que se manifiesta desde la más crueldad del ser humano. El tema del maltrato de rociarle el ácido del diablo, el ácido muriático a unas personas es matarlas en vida porque pierden todo tipo de posibilidad de adentrarse en el mundo laboral, de tener una relación normal con sus hijos, requieren muchísimo apoyo los niños para volver a mirar a sus parientes con este aspecto diferente”, expresó Vargas.

Víctimas de ácido del diablo requieren cirugías Durante la transmisión del FaceBook Live, Blanca Vargas dijo que las personas que son víctimas de este tipo de violencia con ácido del diablo tienen que recurrir a varias cirugías, pero lamentablemente en la mayoría de los casos las mismas no cuentan con los recursos económicos para sustentas las mismas. “Estas personas tienden a necesitar más de quince cirugías, veinte, treinta operaciones por ejemplo en el rostro. En Colombia van muchas personas a moverse la piel, a hacerse trasplante de piel. Pero en Dominicana, por ejemplo, que hay muchas personas con carencias que requieren muchísimo apoyo “, agregó Vargas.

Las víctimas de violencia en la comunidad con ácido del diablo pierden muchas cosas Las personas que han sido víctimas de esta sustancia en su piel no pueden transformarse, no pueden sanarse porque las heridas están constantemente ahí. “No tienen orejas, no tienen ojos, quizás pierden el pelo, quizás pierden muchísimas cosas. Pero por encima de todo, pierden esperanza en el mismo sistema de gobierno que no les protege”, comentó Vargas. De acuerdo a Vargas, el sistema de gobierno en la República Dominicana carece de ofrecer una condena justa a quienes atentan contra la vida de alguien más con esta crueldad de rociarle ácido del diablo. “Por falta de pruebas, el gobierno no presenta una condena prudente para esas personas”, agregó.

Víctimas de ácido del diablo viven de donaciones Hay víctimas del impacto y consecuencias de la violencia en la comunidad que sumergidos en su sufrimiento constante que requieren vivir de donaciones que reciben de otras personas a través de las redes sociales y son casos muy dolorosos. Según Vargas, este tipo de caso se da mucho en India, Colombia, en México y en República Dominicana. “Yo los invito a conectar con lo que es el ácido en per se porque no deberían ni siquiera venderlo, no deberían tener un manejo directo con este tipo de ácido, con este tipo de líquido porque se usa supuestamente para limpiar baños, pisos, pero el efecto que tiene en la piel es como un plástico caliente”, dijo Vargas.

La mujer ha estado involucrada en temas de abuso en los últimos años “Sabemos que la violencia de la mujer siempre ha estado presente en los últimos años y justo en esta época de pandemia se incrementó. Vimos más violencia que nunca, vimos más agresiones en las casas”, contó María Alejandra Bastidas en una de sus intervenciones en la transmisión en vivo de FaceBook. Asimismo, la coach de vida, Blanca Vargas, dijo que durante la pandemia como los hijos no estaban asistiendo a clases presenciales en las escuelas las maestras no tenían forma de saber si los niños estaban viviendo bajo violencia o en un hogar disfuncional.

El agresor se engrandeció durante la pandemia En la transmisión en vivo de la conversación sobre el impacto y consecuencias de la violencia en la comunidad, Blanca Vargas resaltó que durante la pandemia el agresor se engrandeció, aumentaron sus traumas, sus frustraciones, sus heridas, y las volcaba encima de una persona que tenía menos posibilidades de buscar ayuda. “Sin embargo, no todo ha sido negativo porque durante la pandemia hicimos una alianza maravillosa con una institución en Tennessee que se llama Educadores Sterling y logramos graduar más de treinta mujeres en el año pasado para que esas mujeres, como siempre he dicho el empoderamiento te lo da el conocimiento y el conocimiento lo adquieres a través de la educación, muchas mujeres se han educado, se han formado y han empezado a emprender”, agregó Vargas.

Animar a mujeres a convertirse en emprendedoras Hay varias técnicas, orientaciones y/o consejos que son tomados en cuenta cuando una mujer decide emprender, cuando decide dar ese paso que puede cambiar su vida, no solo a nivel económico sino también a nivel emocional. Inclusive puede hasta sentirse una mujer realizada. Sobre este punto, Vargas dijo que lo primero que se debe hacer es conectar con qué se está viviendo, mirar esa pareja a través del espejo ocular y que tus ojos miren a través de esa persona el amor que tú te tienes. “Y si esa persona refleja lo mucho que tú te quieres o lo poco que tú te quieres, empieces a trabajarte a ti”, indicó Vargas. Archivado como: Impacto consecuencias violencia comunidad.