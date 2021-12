La gente gasta mucho dinero y tiempo tratando de ponerse en forma y sentirse saludable. Pero el IMC de las mujeres puede ser la clave para resolver esta paradoja aparentemente esquiva. IMC = índice de masa corporal. Probablemente has escuchado acerca del IMC antes, pero lo más probable es que no sepas lo que es o cómo calcularlo, y eso es importante. Vamos a empezar por lo básico. El IMC es un cálculo de la grasa corporal basada en la estatura y el peso. Así que si conoces tu altura y peso, puedes averiguar su IMC usando una calculadora. Entonces, ¿qué significa este número? Si tu IMC es demasiado alto, indica que tienes sobrepeso u obesidad, y si es demasiado bajo, entonces tu peso es insuficiente. Si estás en el rango recomendado de 18,5 a 24,9, entonces tienes un peso normal y saludable.

Según la Federación Mundial del Corazón, “Si eres una mujer, un IMC mayor a 21, podría afectar adversamente la salud de tu corazón. Si tu IMC es de más de 30, eres obesa y en grave riesgo de enfermedad cardiovascular. Si tu IMC es inferior a 18,5 es probablemente insuficiente.”Dicho esto, no es infalible. El índice de masa corporal de las mujeres no toma en cuenta el músculo, lo que significa que si dos mujeres pesan lo mismo, pero una mujer está en forma y la otra está fuera de forma, su IMC será el mismo aunque la mujer atlética puede tener muy poca grasa. El IMC no es una ciencia perfecta, pero es una gran manera de evaluar la grasa corporal en comparación con el resto de la población para que puedas estar segura de que estás en un rango sano y no estás en riesgo de varias complicaciones de salud graves.