Lo paramédicos llegaron al edificio al que fueron requeridos, pero no había ya nada que hacer, Cheslie Kryst fue declarada muerta en el lugar. La policía está desarrollando una investigación en torno a la muerte de la joven, aunque todo parece indicar que se trató de un suicidio.

Se revelan las imágenes del video del suicidio de Cheslie Kryst, la Miss Estados Unidos 2019

A pocas horas de este lamentable acontecimiento, han comenzado a surgir escalofriantes imágenes y videos del momento en que la modelo y Miss Estados Unidos cayó y se impactó contra el pavimento, y es que cabe destacar que Cheslie Kryst presuntamente se lanzó desde el noveno piso.

De acuerdo con el portal The Sun U.S. mismo que dio a conocer este video pero que no quiso mostrar, en las fotografías presentadas se podía ver el cuerpo sin vida en la calle frente a su casa el pasado domingo. Archivado como: Se revelan ‘escalofriantes’ imágenes del ‘suicidio’ de Miss Estados Unidos