Apareció una fotografía de la hija de Kobe Bryant junto a Alyssa Altobelli, quien también murió en el accidente aéreo

Asimismo, un video marcó a muchos seguidores por la convivencia deportiva de las dos niñas

Los usuarios estallaron en tristeza al recordar el fatídico accidente que paralizó al mundo entero

Apareció una fotografía acompañada de un video de la hija de Kobe Bryant junto a su amiga Alyssa Altobelli, quien también perdió la vida en el trágico accidente que estremeció al mundo entero.

Si bien, Kobe Bryant fue una leyenda del baloncesto y su muerte impactó a propios y extraños, en el helicóptero que se estrelló en California también iban más tripulantes.

Entre ellos, John Antobelli junto a su esposa y su hija Alyssa, quien era amiga de la hija de Kobe Bryant.

Y para recordar a las dos niñas como se merecen, apareció una publicación en homenaje, donde se puede ver una fotografía de Gianna Bryant junto a Alyssa Altobelli y otras dos niñas. Todas uniformadas con ropa deportiva, particularmente de baloncesto.

La hija de Kobe Bryant y su amiga se vieron muy sonrientes y la amargura no tardó en aparecer.

Asimismo, se filtró un video donde las niñas disputan un partido de basquetbol y se puede apreciar particularmente el gran talento de la hija de Kobe Bryant en la duela.

Los mensajes de los usuarios no tardaron en aparecer.

“Me parte el corazón ver estas historias. Le deseo a la familia Bryant y a las demás mucho valor para pasar cada día de sus vidas sin sus seres queridos”, dijo una seguidora ante la publicación.

“Era buenísima en ese deporte”, señaló otro al ver el video de Gianna Bryant jugando baloncesto.

“Es muy difícil de ver”, fue otro doloroso mensaje.

Y una más coincidió: “He llorado como si los hubiese conocido. Es una tragedia a nivel mundial”.

“Qué tristeza. Unas niñas. Descansen en paz”, señaló una internauta.

Y otra añadió la nobleza en el corazón de la hija de Kobe Bryant y su amiga: “Personas tan buenas. No le hacían daño a nadie. Es más, querían dejar huella. En cambio, personas malas tienen vida eterna”.

Asimismo, otro agregó: “Tenía el mismo talento que su padre. En paz descansen todos”.

“Quiero llorar cada vez que veo a ella”, fue un triste mensaje.

“Lamentables pérdidas”, “Que Dios les ponga alas a estas dos princesas para que lleguen junto a él”, “Muy triste. Unas niñas llenas de vida”, “Wow, era muy buena”, “Ella tenía mucho talento”, “Qué dolor, me duele el corazón y me pongo a llorar. Las miro y no puedo creer que ya no estén con nosotros”, fueron más mensajes que se hicieron presentes.

