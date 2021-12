“Si tú te das cuenta”, comenta el creador de contenido, “vamos haciendo un poquito de zoom, nos damos cuenta de que hay varios impactos de balas en el vehículo, se desconocen quienes pudieron haber sido los causantes de esto, se desconoce todo, hasta el momento no se ha identificado a nadie”.

Fue este 18 de diciembre cuando se dio a conocer la lamentable muerte del cantante puertorriqueño Francisco Santiago Serrano, mejor conocido como Cano El Bárbaro, quien como bien se dio a conocer, murió asesinado a balazos en su país natal. No se reportaron más personas heridas en este mortal ataque.

Francisco Santiago Serrano, mejor conocido como Cano El Bárbaro, incursionó en el género urbano con el sencilo No, no junto a Benny Benni y se encontraba trabajando en lo que sería su primer disco como solista con el apoyo de Turtin Records. Al momento de su muerte, tenía 37 años de edad.

La última publicación de Cano El Bárbaro

“Feliz martes para todos, que hablen, que digan, que inventen, porque yo no vivo de la gente, siempre feliz y positivo, no quiero malas vibras en mi vida. Un photoshoot para no perder la costumbre”, escribió el cantante puertorriqueño en lo que sería su última publicación el pasado 23 de marzo.

Al darse a conocer la noticia de su muerte, admiradores de Cano El Bárbaro expresaron sus condolencias: “Descansa en paz, rey”, “Descansa en paz, manito… que de cosas están pasando”, “Diablos, esto no puede ser”. Por su parte, una persona se expresó de la siguiente manera: “Ese estilo de vida lleva a dos posibles lugares: cárcel o ataúd. No aprenden”. Archivado como: Aparecen fuertes fotografías de cantante puertorriqueño asesinado a balazos en su carro