En la fotografía, a Chiquis Rivera se le observaba un cuerpo un completamente diferente al que tiende a presumir en sus redes sociales, provocando que internautas comenzaran a argumentar que a la ex de Lorenzo Méndez se le veía bastante las celulitis y los rollitos en abdomen y piernas , llamándola incluso “gorda”.

Varios comentarios comenzaron a llegarle a Chiquis Rivera luciendo su “verdadera figura” en bikini mientras visitaba la playa:

Otra internauta escribió lo siguiente: “Jajaja pobrecita, no les avisó que le hicieran Photoshop y sus mil filtros, ya hasta se andaba pareciendo a Thalía JAJA, ay no, la traicionaron vilmente”.

“Yo me la imaginaba menos gordita, las fotos engañan muy gacho estos días que se usa tanto filtro”, “Las manitas jaja, parecen patitas en vinagre”, “Andeles, ahí está sin filtros y al natural”, “OMG que horrible”, “Es una marrana parada”, “A mi me da más asco su personalidad que su cuerpo”, “El keto es pura grasa pues, subió el doble, no perdió”.

Una seguidora comentó que entonces todo lo que la hija de Jenni Rivera promocionaba, desde su libro Keto y suplementos, no funcionaban: “Independientemente de como luce, es claro que todo lo que tanto promociona no funciona, desde su libro de Keto, hasta los suplementos, moraleja, aceptémonos como somos y dejemos de comparar porquerías que no sirven”.

“No pues wow, definitivamente los filtros la ayudan pero bastante, porque obvio el Keto Book que vende no le ayudan en nada”, “Le tiraron el teatrito de sus fotos editadas”, escribió otra usuaria.

“La porky disfrutando de la playa”, “Se le olvidó poner el Photoshop y filtros, tarde o temprano saldría la verdad JAJA”, “¿Entonces es puro Photoshop sus fotos en insta?”, “Finalmente se libreó Willy”, “Gorda, que se cuide más, es figura pública”.

Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la supuesta fotografía de Chiquis Rivera en bikini mientras era fotografiada en la playa.