Ilia Calderón devastada: Noticia dejó en shock a sus seguidores

Ante las emotivas palabras de Charlie Masso, las reacciones aparecieron: “Son las 6 y media y no has llegado, nuestro avión ya tiene que partir. Descansa en paz”, “no por favor no es cierto, no puede ser, por favor explíquenme alguien, ¿Qué fue lo que le pasó?”.

Más personas estaban en shock ante la muerte de Ray Reyes: “No lo puedo creer, de verdad murió? Me cuesta creerlo, juro que me cuesta”, “Nooooooo que tristeza primero Anthony, ahora tu Ray Reyes”, “¡Sin creer! Ray se ha ido demasiado pronto… ¡Demasiado triste!”, externó la gente, pero Ricky Meléndez sería el siguiente.