¿PEOR QUE LADY FRIJOLES? Una mujer que recibió una despensa como ayuda por las lluvias que cayeron en días recientes en una zona de Honduras, se convirtió en la Lady Zote, debido a que entre los productos había un jabón Zote, (un producto muy usado por los mexicanos) y ella, al igual que Lady Frijoles, lo rechazó al decir que es para “bañar perros”, por lo que en redes no pararon de criticarla y hasta de insultarla.

La mujer solo fue identificada como habitante de una zona de Honduras, y en el video se ve cómo desprecia la bolsa con productos de limpieza y víveres, porque dice que la ayuda que le dieron no es suficiente para que una familia pueda sobrevivir al menos unos 15 días debido a la contingencia.

En el portal de Grupo Fórmula se indicó que el apoyo que recibieron algunos habitantes del lugar, fue de parte de un líder religioso de la playa Cucamel. Sin embargo, la polémica se levantó cuando la mujer a través de un video desprecia la despensa por considerarla insuficiente.

El momento más álgido es cuando toma con sus manos un jabón de la famosa marca Zote, y de inmediato la mujer encolerizada dice que ese es para “bañar perros”, mientras lo lanza hacia otro lado al igual que otros productos que forman parte de la canasta básica de cualquier familia.

“Jabón de perro nos mandaron eh, este jabón es para bañar perros no para la gente, esto que mandaron es una mier… con esto no se come 15 días, mira Maldonado lo que dan, fíjate bien que dijiste que era para 15 días Maldonado, con esto comes 4 días nada más… no viene jabón, no viene papel higiénico, no viene nada”, dijo la mujer.

Todas sus quejas las hizo mientras desempacaba la bolsa de ayuda que les dio el líder, al momento en que otras personas estaba de acuerdo con ella.

Este video se viralizó y de inmediato tuvo el mismo impacto que cuando Lady Frijoles, una inmigrante hondureño que a su paso por México con la caravana migrante, también rechazó ayuda de los mexicanos que le dieron un plato de arroz y frijoles, lo que desató la indignación del pueblo.

En algunas cuentas de Twitter como la de Sin Embargo, los seguidores opinaron de la siguiente manera: “Qué mujer tan castroza”.

Unos más dijeron: “Claro que esa despensa no va madurar tantos días…, imagínense llenar cuanto se necesita para llenar en tanquesote ese…”.

Alguien más dijo: “Es lo malo de ayudar a las personas malagradecidas y a los huevones. Al principio es por humanidad y después se vuelve obligación. La señora no comprende que nadie tiene la obligación de regalarle nada”.

Otros más dejaron ver su enojo y comentaron: “Pinc… gente mal agradecida todavía que le dieron para tragar y se queja”.