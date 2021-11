Alicia Machado se convierte en la ganadora de La Casa de Los Famosos

El desplante que la hija de la exMiss Universo le hizo al actor Roberto Romano

Roberto Romano besa a Alicia Machado en la final

¿Termina humillado? En la final del reality ‘La Casa de Los Famosos’, la hija de Alicia Machado olvida por completo que Roberto Romano estaba ahí y termina ignorándolo al saludar a todos menos a él, provocando la sorpresa en su madre. Seguidores aplauden esta hazaña debido a que consideran que Roberto comportó como todo “un patán” y “oportunista” con Alicia durante el programa.

Fue la noche del 15 de noviembre cuando se llevó a cabo el final de ‘La Casa de Los Famosos’, uno de los realitys más controversiales de la televisión actual de la cadena de Telemundo, el cual ganó gran popularidad gracias a los diversos personajes y problemas que se desarrollaron adentro de la casa.

ALICIA MACHADO SE PROCLAMA COMO LA GANADORA EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS’

Con casi tres meses de transmisión ininterrumpida, en el programa quedaron como finalistas Alicia Machado, Manelik González, Cristina Eustace, Kelvin Rentería y Pablo Montero, siendo la venezolana la vencedora indiscutible con con más de 40 millones de votos del público.

Durante la final, la cual fue transmitida completamente en vivo, la venezolana destacó que sin duda este programa la había cambiado para bien, afirmando que una Alicia entraba y otra salía: “Algo que aprendí es a ya no tener miedo a ser yo misma, que ya no me da miedo luchar por mis sueños y ya no me da miedo la crítica”, comentó con una gran sonrisa.