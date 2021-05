Laura Zapata denuncia a falso sacerdote en redes sociales

La hermana de Thalía afirma que le envió imágenes pornográficas

“Me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él”

A través de las redes sociales la actriz Laura Zapata, hermana de Thalía, denuncio a un falso sacerdote, que dio Santos Oleos a sus familiares fallecidos, también asegura que no pertenece a ninguna iglesia católica, y que solo se hizo pasar por este personaje para obtener fama.

El supuesto Padre Paco fue el que ofreció los Santos Oleos a su abuelita, y la actriz se enteró del fraude gracias a sus seguidores, quienes la alertaron en su cuenta de Twitter, y a partir de ese momento ha estado denunciando al falso sacerdote, en su perfil de red social.

Laura Zapata denuncia falso sacerdote

“Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco… no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco”, escribió en su Twitter.

“Insistentemente mintiendo que era ahijado y conocido del padre @PadreJosedejesu y con esto creí en él, dándole mi confianza (nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado) El me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres me gusto ser su amiga”, agregó.