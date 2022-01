Si actualmente no hablas más de un idioma, quizá quieras reconsiderar repasar tu inglés de la prepa, porque ser bilingüe tiene demasiados beneficios. Por supuesto que hay usos prácticos cuando se trata de tu profesión, tus relaciones y tu habilidad para entender mejor otras culturas, pero es más que eso. Como New York Times informa, estudios recientes han encontrado que: “Ser bilingüe, resulta, te hace más lista. Puede tener un efecto profundo en tu cerebro, mejorando las habilidades cognitivas no relacionadas al lenguaje y hasta protegiéndote de la demencia en la vejez”.

Estos días es muy común que un niño aprenda más de un lenguaje a una edad muy temprana. Ya sea que el niño crezca en un hogar bilingüe o aprendan un segundo idioma en la escuela, el uso de más de un lenguaje, incluso desde la infancia, tiene muchos efectos positivos en el desarrollo de la inteligencia y a lo largo de la vida. Y aunque puede ser más fácil para los niños aprender a moverse de un lenguaje a otro, no significa que los adultos no puedan aprender un lenguaje también. Aquí hay 8 beneficios de aprender un segundo idioma, para que puedas empezar a conocer las maravillas del multilingüismo ahora mismo.