Identifican soldados muertos Kabul: “Biden le dio la espalda”

El padre de uno de los soldados que fueron asesinados que respondía a nombre de Kareem, estalló en contra de Joe Biden, y lo culpa de la muerte de su hijo en Afganistán. El hombre es un carpintero californiano que quedó devastado tras enterarse del fallecimiento de su hijo por el ataque en Kabul, de acuerdo con The Sun.

Durante una entrevista Steve Nikoui culpo de la muerte de su hijo al presidente de los Estados Unidos: “No me he acostado en toda la noche. Todavía estoy en estado de shock. No he podido comprender todo lo que está sucediendo. Enviaron a mi hijo allí como un traficante de papel y luego hicieron que los talibanes afuera brindaran seguridad. Culpo a mis propios líderes militares. Biden le dio la espalda. Eso es todo”, dijo el padre de Kareem.