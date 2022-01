Todavía no está claro cuánto tiempo llevaban muertos cuando los oficiales hallaron a las seis víctimas el domingo. La policía mencionó que estaba investigando todos los decesos como homicidios, reseñó WSIN. Y aunque la policía no ha ofrecido estos detalles, Tiffany Cole-Whittington, prima de Michelle Williams, una de las víctimas, contó: “Nos dijeron que fue al estilo de una ejecución”.

Hasta ahora, la policía no ha emitido ninguna descripción del sospechoso de la masacre ni ha dicho si hubo varios implicados, tampoco se ha recuperado el arma homicida ni se ha explicado algún posible motivo de los asesinatos, enfatizó el reporte de WSIN.

“No había nada malo dentro de ella. No era una mala persona bajo ninguna circunstancia. Ella daría, daría y daría”, expresó Tiffany Cole-Whittington sobre su prima, uno de los seis muertos encontrados en la casa. También comentó que el esposo de su prima, su cuñado y otras tres personas eran las víctimas.

El Departamento de Policía sigue buscando a los “sospechosos desconocidos”, señaló. Las autoridades esperan los resultados de las autopsias para determinar las causas de muerte, agregó Efrain Cornejo, quien afirmó que ya no existe información de que haya una amenaza para la comunidad.

La agencia de noticias AP reseñó que las seis personas halladas sin vida en una vivienda de Milwaukee aparentemente fueron tiroteadas y los detectives buscan a la persona o personas responsables del crimen. Las víctimas presentaban heridas que se cree fueron causadas por arma de fuego, dijo el sargento Efrain Cornejo, de la policía de Milwaukee, en un email a The Associated Press.

Piden ayuda al público para descifrar caso de los seis muertos en una vivienda

“Escuché algo, pero, ya sabes, después de escuchar disparos tan a menudo, después de un tiempo dejas de prestarle atención”, manifestó la vecina Alice Cartwright. “Lo oí. Pero realmente no le presté mucha atención. Porque ocurre muy a menudo”.

La vecina Alice Cartwright añadió que no conocía a las víctimas, pero que las solía ver con frecuencia. “Ayer (domingo) no vi a nadie. Pero oí que la gente venía a llamarlos. Pero nadie les abrió la puerta. Así que no pude entender qué ocurría ahí”. Las autoridades destacaron que cualquier persona con información sobre el hallazgo de los seis muertos debe llamar a la policía de Milwaukee o comunicarse con Crimestoppers.