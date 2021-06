Identifican a niño hispano que fue hallado muerto en Las Vegas; Ahora buscan a la mamá

Más tarde las autoridades pudieron confirmar que los hermanos estaban vivos y se encontraban con su padre en medio de un viaje a Utah, donde no tenían recepción en sus teléfonos, de acuerdo con Efe. Ahora se revela la verdadera identidad del niño y piden ayuda para resolver el brutal asesinato.

“Los detectives identificaron a la madre de Husted, Samantha Moreno Rodríguez, de 35 años, como sospechosa. Fue vista por última vez en Denver, CO conduciendo un Dodge Caliber 2007 con CA 6WLH211”, se lee en la publicación del LVMPD.

El menor medía 4,11 pies (poco más de un metro) y pesaba 123 libras ( 55 kilos aproximadamente). La Policía indicó que cualquier persona que tenga información puede comunicarse con la institución para resolver el brutal asesinato. Las autoridades no han revelado las posibles causas de la muerte del hijo de Samantha Moreno Rodríguez, Liam Husted, según Efe.

La policía aún no han revelado cómo murió el niño, pero el teniente Ray Spencer del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas dijo a los reporteros que fue “asesinado y abandonado”. “Estoy seguro de que vamos a encontrar a la persona responsable de cometer este horrible acto”, dijo Spencer.

Las autoridades pidieron a los maestros locales, en particular, que prestaran mucha atención a las nuevas imágenes. Hasta el momento, no se sabe cómo se realizó la identificación del Liam Husted, el niño hispano hallado muerto en Las Vegas.

“Cualquier información, sin importar cuán pequeña sea, lo seguimos en un esfuerzo por identificar quién es”, recalcó Spencer. Lamentablemente, este no es el único caso de un niño hispano brutalmente asesinado que ha sacudido a la comunidad en los últimos días.

¡Destrozada! La madre de Aiden Leos se despide de su hijo en su funeral

La madre del un niño Aiden Leos de seis años del sur de California que murió en un tiroteo por una riña en plena carretera, lo recordó el sábado como un niño con un vocabulario superior para alguien de su edad que transmitía amabilidad y ternura.

“Nos trajo mucha alegría, dando un sentido a nuestras vidas. Me siento muy honrada de ser la mami de Aiden”, dijo Joanna Cloonan, quién de acuerdo con reportes iniciales, le ‘tiró dedo’ al sospechoso antes del asesinato de Aiden Leos, de acuerdo con The Associated Press.