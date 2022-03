Lo que llamó la atención de las autoridades, fue que al momento de hallar la camioneta blanca de la banda ‘Los Chuparrecios’, no estaban con ellos los instrumentos que utilizaron para tocar, por lo que no se descarta la posibilidad de que así como la teoría de organización criminal está presente, pudo ser también un asalto, pero son meras hipótesis mientras las investigaciones continúan.

La reacción de las redes sociales al atroz crimen de los músicos en Celaya

Los comentarios en redes sociales ante la tragedia no se hicieron esperar: “Oye @lopezobrador_ sigue sin funcionar eso de abrazos y no balazos, ¿qué hacemos ?”, “Ni a los reguetoneros, se les desea eso”, “Chale ya no hay piedad, está bien y es cierto que cantaban de la ver.., pero llegar a esto”, “En qué momento el ser humano llegó a tanta frialdad? Poquísima madre acabar con la vida de un ser humano y no sentir tantita piedad”.

Y más personas externaron su consternación: “Que cosas, el país así y los diputados legislando para que les cambien el nombre a su cámara, mientras los senadores hoy aprobaron el día nacional del vecino. El país matándose y los políticos en la burla”, “Siguen las masacres. Ahora los muertos se contabilizan por masacres no por individuos asesinados”, “Aaaaah pero @lopezobrador_ más preocupado por lo que dices o haces o según de donde vienes y quien te paga, en lugar de investigar esas preguntas de quienes cometen delitos!”, se puede leer en Twitter ante la noticia. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DONDE SE ESTÁ INCENDIANDO LA CAMIONETA DE ‘LOS CHUPARRECIOS’