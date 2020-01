Página

Identifican restos de 8 tripulantes, incluido los de Kobe Bryant

Autoridades aún investigan causas del accidente aéreo

Utilizaron drones para analizar alrededores de la zona del percance

Identifican Kobe Bryant. Las autoridades de Los Ángeles identificaron el cuerpo Kobe Bryant y además han encontrado los restos del helicóptero, pero siguen sin concluir las razones por las que se derrumbó la aeronave y así transcurren las investigaciones del accidente de la leyenda de la NBA que siguen arrojando novedades, de acuerdo a El Universal.

La Agencia Nacional de Seguridad de Transportes (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó las primeras imágenes del helicóptero en el que viajaban Kobe Bryant y ocho personas más, en las que se puede apreciar cómo personal de este organismo trabajaba alrededor de la aeronave.

La policía angelina y otros organismos que investigan el accidente marcaron un perímetro para seguir la investigación, a dos días de que se suscitó el siniestro.

“Si así quedó el helicóptero, no me quiero imaginar cómo terminaron las pobres personas y lo peor, que debieron de haber sufrido momentos de terror, sobre todo los padres que sabían que ahí tenían a sus hijas y no poder hacer nada para salvarlas de la muerte!!”, fue uno de los comentarios en el Instagram de Despierta América, donde se publicaron las imágenes del helicóptero destruido.

“Esas imágenes no deberían de salir a la luz pública por respeto a los familiares de cada uno de los fallecidos, no lo veo bien”, fue otro de los comentarios.

“Dios mío cómo un aparato tan grande queda reducido a casi nada”, agregó alguien más.

Algunos medios de comunicación como el El Universal ya han publicado la información a través de sus plataformas en Internet y han detallado el caso del accidente de Kobe Bryant.

Utilizaron drones para analizar los alrededores y los miembros policiacos informaron que ya identificaron ocho cuerpos de los tripulantes, incluido el del exastro de los Lakers de Los Ángeles.

Rober Ditchey, un antiguo piloto de helicóptero, le dijo al USA Today Sports que el accidente pudo evitarse y que es poco probable que una falla mecánica de la aeronave sea la causa del siniestro.

“Estaba [volando] a solo 100 pies sobre el suelo. En esa zona del Valle de San Fernando, tienes montañas a ambos lados… y tienes la niebla alrededor. Tampoco tienes tanto espacio para maniobrar. A eso se enfrentó el piloto”, dijo Ditchey.

Las investigaciones, dijo la policía angelina, continuarán, al igual que los homenajes para el exbasquetbolista, quien sigue siendo recordado por varios deportistas.

Se ha informado que la oficina de medicina legal de Los Ángeles, identificó el cuerpo de Kobe Bryant mediante el uso de huellas dactilares, junto con el piloto de la aeronave, Ara Zobayan.

El Sikorski S-76, el cual quedó completamente destruido, se precipitó sobre las colinas de la zona de Calabasas, localidad del noroeste de la ciudad de Los Ángeles, California.

Por su parte, la periodista Nelssie Carrillo comentó lo siguiente a través de su cuenta personal de Instagram @nelssiecarrillo: “Mientras tanto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicó el nuevo video que muestra vistas detalladas a nivel del suelo y desde arriba del campo de escombros estimado de 600 pies en una colina escarpada en Calabasas, California”

Y continuó: “En una conferencia de prensa, los funcionarios de la NTSB confirmaron que el helicóptero no estaba equipado con un sistema de alarma de terreno que podría haber alertado al piloto de que estaba cerca de ponerse en contacto con la ladera cercana. Tal sistema fue recomendado pero no requerido”.

Aunque en su portal la información le pareció confusa a la gente, lo cierto es que ya se tienen identificados los 8 cuerpos, incluido el del exbasquetbolista y continúan con las investigaciones sobre el accidente.

